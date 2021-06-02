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Космонавты О. Новицкий и П. Дубров приступили к первому в этом году выходу в открытый космос

02.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорус Олег Новицкий вместе со своим коллегой Петром Дубровым впервые вышли в открытый космос. Им предстоит подготовить стыковочный отсек перед приходом многофункционального лабораторного модуля "Наука". Помимо этого, космонавты должны обновить систему терморегулирования модуля "Заря" и подготовить к отсоединению отсек "Пирс", прослуживший на МКС уже 20 лет. Известно, что операция началась около 9:00. Всего космонавты проведут в открытом космосе не менее 7 часов.


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Белорус Олег Новицкий вместе со своим коллегой Петром Дубровым впервые вышли в открытый космос. Им предстоит подготовить стыковочный отсек перед приходом...
 
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