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Мнение немцев о ситуации в Беларуси

02.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

После того как ЕС молниеносно закрыл воздушное пространство для белорусских самолетов, критике подвергся ряд лидеров Старого Света.

Анонсирование так называемых точечных санкций правительством Меркель и Макрона лишь удвоило количество негативных комментариев от европейцев. Люди возмущены неприкрытым вмешательством во внутренние дела Беларуси и рекомендуют заняться собственными проблемами. Соцсети кипят.

Между тем поразительная тишина соблюдается после экстренной посадки самолета Ryanair в Берлине. Напомним, все произошло после сообщений о минировании лайнера.

Как видим, до злополучного рейса из Дублина в Краков европейской демократии дела нет.


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После того как ЕС молниеносно закрыл воздушное пространство для белорусских самолетов, критике подвергся ряд лидеров Старого Света. Анонсирование так...
 
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