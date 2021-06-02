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Мнение немцев о ситуации в Беларуси
02.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
После того как ЕС молниеносно закрыл воздушное пространство для белорусских самолетов, критике подвергся ряд лидеров Старого Света.
Анонсирование так называемых точечных санкций правительством Меркель и Макрона лишь удвоило количество негативных комментариев от европейцев. Люди возмущены неприкрытым вмешательством во внутренние дела Беларуси и рекомендуют заняться собственными проблемами. Соцсети кипят.
Между тем поразительная тишина соблюдается после экстренной посадки самолета Ryanair в Берлине. Напомним, все произошло после сообщений о минировании лайнера.
Как видим, до злополучного рейса из Дублина в Краков европейской демократии дела нет.
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После того как ЕС молниеносно закрыл воздушное пространство для белорусских самолетов, критике подвергся ряд лидеров Старого Света. Анонсирование так...
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