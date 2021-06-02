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ВМО: природный феномен Ла-Нинья завершился, лето будет жарким

02.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что температура воздуха этим летом превысит среднестатистические показатели, особенно в Северном полушарии. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на сайт Центра новостей ООН.

Ожидается также, что количество осадков во многих частях света, включая Восточную Европу, Средиземноморье и Северную Америку, будет ниже средних показателей.

Метеорологи отмечают, что на погоду будет влиять завершение глобального природного явления Ла-Нинья. Феномен Ла-Нинья вызывает охлаждение поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной акватории Тихого океана, что приводит к изменениям тропической циркуляции атмосферы, а именно - ветра, давления и осадков. Явление Ла-Нинья связывают с фазой похолодания, а противоположный феномен Эль-Ниньо - с фазой потепления.

Эксперты ВМО напоминают, что Эль-Ниньо и Ла-Нинья - основные, но не единственные факторы, влияющие на погодные условия. Есть еще такие явления, как, например, североатлантическое и арктическое колебания. При этом в ВМО подчеркивают, что все естественные климатические явления в настоящее время происходят в контексте вызванного деятельностью человека изменения климата, которое ведет к повышению глобальной температуры и усугублению экстремальных погодных условий.


 
Теги: Новости
 
 
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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что температура воздуха этим летом превысит среднестатистические показатели, особенно в Северном...
 
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