Православная церковь отметила 30-летие со дня обретения мощей праведного Иоанна Кормянского

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В Гомельской области состоялись праздничные мероприятия по случаю обретения мощей святого Иоанна Кормянского. К слову, в этом году православная церковь отмечает 30-летие этого события. Праведного батюшку сегодня вспоминают как человека, который готов был отдать последнее, чтобы помочь нуждающимся. Кроме того, он обладал даром прорицания. Сейчас в местном монастыре собирают все факты чудесного исцеления у его мощей. По традиции почтить память святого прибыли сотни верующих. Территорию кормянского монастыря и местного храма превратили в цветочный ковер. Праздничное богослужение лично возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Этот святой является примером и для священнослужителей. Примером такого простого, искреннего, усердного служения матери-церкви, Богу и людям. И святой, который помогал и помогает в молитве, он и сейчас быстро откликается.Галина Дегтярева, паломница:

Первый раз мы приезжали с внуком, у меня внук астматик. И я смотрю, что внук начинается задыхаться. Я поняла, что начинается приступ. Таблеток не взяла - период ремиссии. И Слава Богу, Иоанна Кормянский нам очень помог. На последнем соборовании Никите стало очень хорошо. Он простоял всю службу! И мы уехали без приступа!С участием митрополита в областном центре в день памяти заложили фундамент новой часовни. Она появится на пересечении улиц Советской и Кирова и составит единый комплекс с церковью Святой Троицы.





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