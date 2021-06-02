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Летний музыкально-туристический сезон в Минске: субботние представления в Верхнем городе

02.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

День ярких культурных открытий и сюрпризов - каждая суббота, место встречи - Верхний город. В столице стартовал летний музыкально-туристический сезон. Один из акцентов - на семейный отдых и представления для детей. Так, уже 5 июня возле ратуши юные зрители смогут увидеть спектакль "Муха-Цокотуха". В афише также - "Кот в сапогах", "Принц и чудовище". А уже 12 июня Верхний город примет Дни культуры России. С середины лета в программе - один из популярных проектов "Классика у Ратуши".

Елена Родионова, художественный руководитель ГУ "Минскконцерт": "В следующие выходные у нас ожидаются гости из России, это будет 12 июня, когда приедет ансамбль "Морошка" из Санкт-Петербурга. Надеюсь, будет чему удивляться, и это разнообразит наш проект".

Добавим, что в августе в рамках дней национальных культур на сцене у столичной ратуши также можно будет ощутить и весь колорит творческих коллективов из Молдовы.


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День ярких культурных открытий и сюрпризов - каждая суббота, место встречи - Верхний город. В столице стартовал летний музыкально-туристический сезон. Один из...
 
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