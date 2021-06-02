Источник материала: БT

Посольство Китайской Народной Республики в Беларуси и Китайский культурный центр с просветительским проектом в Борисове! В одной из галерей центральной районной библиотеки города открылась выставка под названием "Всемирное наследие Китая". Более 59 фотостендов рассказывают о достопримечательностях страны, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А таких природных и культурных объектов в стране более полусотни: Великая китайская стена, Терракотовая армия Цинь Шихуанди, гора Тайшань, заповедники, пагоды и дворцы, Национальный парк Лушань и древние китайские города - все можно увидеть благодаря фотоработам и сопутствующей им информации на русском и китайском языках.

Татьяна Кириллова, завотделом Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева: Эта страна давно в передовых и с экономической, и политической точки зрения. Но она является в какой-то степени и духовной составляющей, многие изучают китайскую культуру с точки зрения конфуцианства, и многим европейцам эта мировоззренческая теория очень близка, и на этой выставке мы тоже найдем объекты, которые связаны и с именем, и деятельностью Конфуция. Поэтому переоценить значение этой выставки очень сложно - мы действительно погружаемся в целый мир, который представляет для нас большой интерес.Белорусско-китайский проект в Борисове - часть сотрудничества в рамках подписанного в 2009 году соглашения между Борисовским районом и китайским уездом Ван-Куй. В программе взаимных контактов регионов - обмен литературой. Так, последние поступления в отдел иностранной литературы Борисовской районной библиотеки - альбомы, брошюры и тома, посвященные истории Китая, культуре и искусству страны, пособия для изучения китайского языка.





Читайте также: