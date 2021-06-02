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Белорусская велогонщица Татьяна Шаракова, которая недавно добавила в свою обширную коллекцию наград победу в скретче на этапе Кубка наций, станет героиней проекта "Женщины и спорт" . В детстве она уговорила тренера взять ее в секцию велоспорта, а уже в 15 лет Татьяна составляла конкуренцию в национальной сборной и сразу же была замечена зарубежными велоклубами. Однако падение на треке и серьезная травма спины чуть было не поставили крест на ее карьере. Желание сесть на велосипед пересилило боль, как награда за мужество - звание чемпионки мира и II Европейских игр.

Сейчас Татьяна собирается на свою третью Олимпиаду, растит дочь Теону, которая стала для нее дополнительным мотиватором и вдохновением. Новая серия проекта "Женщины и спорт" с Татьяной Шараковой - сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1" .





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