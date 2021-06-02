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Белорусская велогонщица Татьяна Шаракова в программе "Женщины и спорт"
02.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусская велогонщица Татьяна Шаракова, которая недавно добавила в свою обширную коллекцию наград победу в скретче на этапе Кубка наций, станет героиней проекта
Сейчас Татьяна собирается на свою третью Олимпиаду, растит дочь Теону, которая стала для нее дополнительным мотиватором и вдохновением. Новая серия проекта "Женщины и спорт" с Татьяной Шараковой - сегодня после
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Белорусская велогонщица Татьяна Шаракова, которая недавно добавила в свою обширную коллекцию наград победу в скретче на этапе Кубка наций, станет героиней...
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