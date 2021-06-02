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Временная переправа через реку Рову в Борисовском районе открыта

02.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Движение, как и планировали, открыто. Строительство временной переправы через реку Рову на трассе под Борисовом завершено. Два недели назад на автодороге обрушился мост.

Главная задача перед дорожниками и администрацией была максимально быстро восстановить трафик по дороге республиканского масштаба. Новая переправа выполнена из модульных железных конструкций. По словам специалистов, они предназначены для быстрой сборки. Дорога соответствует стандартам и рассчитана на плотность движения по этому направлению.

Главное условие - обеспечение плавности въезда автомобилей с подходов на мост на весь период эксплуатации временной переправы. К концу года конструкцию разберут, а на месте старого моста возведут новый.

При этом по-прежнему существуют варианты объезда аварийного участка. При желании водители могут воспользоваться ими. Объезд организован по двум маршрутам: отдельно для большегрузов и автотранспортных средств массой до 20 тонн.


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Движение, как и планировали, открыто. Строительство временной переправы через реку Рову на трассе под Борисовом завершено. Два недели назад на автодороге...
 
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