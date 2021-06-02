БелАЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока

Источник материала: БT

Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию энергоблока № 1. Такое решение было принято сегодня на коллегии по чрезвычайным ситуациям. Как подчеркнула представитель Госатомнадзора, выдача лицензии - это историческое событие, которое венчает многолетнюю работу по созданию в Беларуси современной ядерной и радиационной безопасности.

В конце апреля состоялись общественные слушания, где Госатомнадзор рассказал о ходе и результатах экспертизы безопасности, а также оценке соответствия Белорусской АЭС. Высказанные комментарии и вопросы учла коллегия МЧС при подготовке решения о выдаче лицензии.





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