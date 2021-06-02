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Прогноз погоды на 3 июня
02.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет определять южная периферия скандинавского антициклона.
3 июня опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Погоду в Беларуси будет определять южная периферия скандинавского антициклона. 3 июня опасных метеорологических явлений не ожидается. Читайте также: ...
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