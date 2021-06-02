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5 июня пройдут субботние прямые телефонные линии
02.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии.
В столице 5 июня с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.
На вопросы жителей центрального региона ответит заместитель губернатора Денис Курленко. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.
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Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии. В столице 5...
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