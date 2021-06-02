Молодежь не должна оставаться в стороне от общественно-политической жизни Беларуси

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Сегодня как никогда важно быть активным гражданином, который знает свою позицию и не боится говорить и защищать свои убеждения. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий во время пленума Центрального комитета БРСМ. В центре внимания проект стратегии развития молодежной организации на будущую пятилетку. Отказываться от традиционных направлений - занятости молодежи, волонтерского движения, патриотического воспитания, поддержки одаренной молодежи - не намерены. Вместе с тем время диктует внесение некоторых корректировок. Лидеры Центрального комитета уверены - пора повышать инфограмотность и политическую культуру молодежи.



Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Для нас важны молодежные активисты. Они не должны отсиживаться в стороне - быть в обществе. Молодежь - это неформальное общение, мы не хотели бы это все зарегулировать в чиновьичьи рамки. Быть открытыми, думать о перспективах развития страны. Будущее строить молодым.



Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:

У нас есть 7 основных направлений, мы их изучили, усилили их. Также одно из новых направлений в рамках проекта стратегии (это совместно с Национальным центром правовой информации) - это правовое просвещение, воспитание молодежи.



Стратегия включает 8 глав, этот документ является своего рода настольной книгой для работы городских и первичных молодежных организаций по всей стране. Впереди широкое общественное обсуждение в регионах. После документ со всеми правками планируют принять и утвердить.





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