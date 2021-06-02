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Молодежь не должна оставаться в стороне от общественно-политической жизни Беларуси
02.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня как никогда важно быть активным гражданином, который знает свою позицию и не боится говорить и защищать свои убеждения. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий во время пленума Центрального комитета БРСМ. В центре внимания проект стратегии развития молодежной организации на будущую пятилетку. Отказываться от традиционных направлений - занятости молодежи, волонтерского движения, патриотического воспитания, поддержки одаренной молодежи - не намерены. Вместе с тем время диктует внесение некоторых корректировок. Лидеры Центрального комитета уверены - пора повышать инфограмотность и политическую культуру молодежи.
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Сегодня как никогда важно быть активным гражданином, который знает свою позицию и не боится говорить и защищать свои убеждения. Об этом заявил заместитель главы...
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