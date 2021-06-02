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Депутат Ольга Креч встретилась с коллективом Гомельского жирового комбината
02.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новации в законах, последние правительственные решения, фейки и источники достоверной информации. Депутаты Палаты представителей сегодня в Гомеле провели диалоговую площадку на жировом комбинате. Здесь с коллективом предприятия встретилась Ольга Креч. Среди тем - новшества в трудовом законодательстве и другие вопросы, которые обсуждались на встрече Президента с парламентариями, Конституционной комиссией и органами госуправления.
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Новации в законах, последние правительственные решения, фейки и источники достоверной информации. Депутаты Палаты представителей сегодня в Гомеле провели...
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