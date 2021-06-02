Депутат Ольга Креч встретилась с коллективом Гомельского жирового комбината

Источник материала: БT

Новации в законах, последние правительственные решения, фейки и источники достоверной информации. Депутаты Палаты представителей сегодня в Гомеле провели диалоговую площадку на жировом комбинате. Здесь с коллективом предприятия встретилась Ольга Креч. Среди тем - новшества в трудовом законодательстве и другие вопросы, которые обсуждались на встрече Президента с парламентариями, Конституционной комиссией и органами госуправления.



Павел Рог, начальник отдела Гомельского жирового комбината:

Хотелось бы, конечно, чтобы народные избранники почаще приходили к нам, общались, предлагали, что они могут дать работникам, услышать мнение народа. Это было бы очень полезно, я считаю.



Ольга Креч, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Встреча с коллективами - это обычная практика. Для чего это нужно? В первую очередь, услышать людей, какие у них есть проблемы, что они хотят донести депутату, потому что законотворчество предполагает какие-то изменения, которые назрели в обществе, и то, что волнует людей.



Подобные встречи пройдут и в других регионах страны.



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