ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Депутат Ольга Креч встретилась с коллективом Гомельского жирового комбината

02.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новации в законах, последние правительственные решения, фейки и источники достоверной информации. Депутаты Палаты представителей сегодня в Гомеле провели диалоговую площадку на жировом комбинате. Здесь с коллективом предприятия встретилась Ольга Креч. Среди тем - новшества в трудовом законодательстве и другие вопросы, которые обсуждались на встрече Президента с парламентариями, Конституционной комиссией и органами госуправления. 

Павел Рог, начальник отдела Гомельского жирового комбината:
Хотелось бы, конечно, чтобы народные избранники почаще приходили к нам, общались, предлагали, что они могут дать работникам, услышать мнение народа. Это было бы очень полезно, я считаю.

Ольга Креч, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Встреча с коллективами - это обычная практика. Для чего это нужно? В первую очередь, услышать людей, какие у них есть проблемы, что они хотят донести депутату, потому что законотворчество предполагает какие-то изменения, которые назрели в обществе, и то, что волнует людей.

Подобные встречи пройдут и в других регионах страны.

Читайте также:

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новации в законах, последние правительственные решения, фейки и источники достоверной информации. Депутаты Палаты представителей сегодня в Гомеле провели...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Жабинке бойцы ГУБОП задержали 12 человек за деструктивную деятельность - фигурантам от 17 до 46 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by