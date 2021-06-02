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В Жабинке бойцы ГУБОП задержали 12 человек за деструктивную деятельность - фигурантам от 17 до 46 лет
02.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Фигурантам от 17 до 46 лет, четверо из них проходят как подозреваемые по уголовным делам за публичное оскорбление Президента и надругательство над государственным флагом. На остальных составили протоколы за участие в протестах, распространение экстремистской продукции и неповиновение милиции. Некоторые из фигурантов представляют околофутбольное фанатское движение. Сейчас задержанных проверяют на причастность к порче фасадов зданий и сооружений, камер видеонаблюдения и поджогу торговых павильонов.
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В Жабинке бойцы ГУБОП задержали 12 человек за деструктивную деятельность - фигурантам от 17 до 46 лет
Фигурантам от 17 до 46 лет, четверо из них проходят как подозреваемые по уголовным делам за публичное оскорбление Президента и надругательство над государственным...
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