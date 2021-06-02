В Жабинке бойцы ГУБОП задержали 12 человек за деструктивную деятельность - фигурантам от 17 до 46 лет

Источник материала: БT

Фигурантам от 17 до 46 лет, четверо из них проходят как подозреваемые по уголовным делам за публичное оскорбление Президента и надругательство над государственным флагом. На остальных составили протоколы за участие в протестах, распространение экстремистской продукции и неповиновение милиции. Некоторые из фигурантов представляют околофутбольное фанатское движение. Сейчас задержанных проверяют на причастность к порче фасадов зданий и сооружений, камер видеонаблюдения и поджогу торговых павильонов.



Во время обысков, помимо протестной атрибутики, у задержанных изъяты пневматическая винтовка, газовые пистолеты, электрошокер, ежи для остановки транспорта, а также форма МЧС и МВД.



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