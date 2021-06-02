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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Рейс Афины - Вильнюс. Разбор полета" смотрите в 21:00 на телеканале ОНТ Новые подробности внеплановой посадки самолета в минском аэропорту 23 мая. Рейс Афины - Вильнюс по решению пилота приземлился в Минске. Причина - информация о...

Новые подробности внеплановой посадки самолета в минском аэропорту 23 мая. Рейс Афины - Вильнюс по решению пилота приземлился в Минске. Причина - информация о минировании судна, которую получили наши диспетчеры. Некоторые ради своей выгоды преподносят это как принудительную посадку - на борту находился террорист Роман Протасевич. Наши коллеги провели собственное расследование инцидента. Сегодня в эфире ОНТ в 9 вечера покажут разбор полета.