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Андрей Савиных и Вадим Боровик о союзной повестке и итогах сочинских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина

02.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экспертное сообщество -  политологи и экономисты - продолжает обсуждать итоги сочинских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Деталями наш Президент поделился накануне.

Главы государств договорились о поставках российских углеводородов в запланированных объемах. Не должно быть проблем и с доступом к природному газу, сейчас определяются с ценами. Мы получили второй транш кредита в размере 500 миллионов долларов. Обсудили и новые рейсы для Белавиа: полетим в Сочи, Краснодарский край и Казань. Больше их станет в Москву и Санкт-Петербург. Словом, будем работать в едином экономическом пространстве и вопреки раскрученным фейкам не в ущерб суверенитету. 

Андрей Савиных и Вадим Боровик о союзной повестке и итогах сочинских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина

Не обошли президенты и темы последних дней: противостояние санкциям, а также инцидент с самолетом Ryanair. Лидеры абсолютно одинаково оценивают ситуацию. 

Сегодня нет сфер, где союзники не нашли соглашений или не близки к развязкам. От открытого для белорусов и Белавиа неба до контрсанкций, поставок и переработки нефти, ВПК, таможенных и налоговых вопросов. 

О союзной повестке и не только обозреватель Илона Красутская поговорила с депутатом Андреем Савиных и политологом Вадимом Боровиком. 

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Экспертное сообщество -  политологи и экономисты - продолжает обсуждать итоги сочинских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Деталями наш...
 
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