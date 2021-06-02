Андрей Савиных и Вадим Боровик о союзной повестке и итогах сочинских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина

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Экспертное сообщество - политологи и экономисты - продолжает обсуждать итоги сочинских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Деталями наш Президент поделился накануне.



Главы государств договорились о поставках российских углеводородов в запланированных объемах. Не должно быть проблем и с доступом к природному газу, сейчас определяются с ценами. Мы получили второй транш кредита в размере 500 миллионов долларов. Обсудили и новые рейсы для Белавиа: полетим в Сочи, Краснодарский край и Казань. Больше их станет в Москву и Санкт-Петербург. Словом, будем работать в едином экономическом пространстве и вопреки раскрученным фейкам не в ущерб суверенитету.







Не обошли президенты и темы последних дней: противостояние санкциям, а также инцидент с самолетом Ryanair. Лидеры абсолютно одинаково оценивают ситуацию.

Сегодня нет сфер, где союзники не нашли соглашений или не близки к развязкам. От открытого для белорусов и Белавиа неба до контрсанкций, поставок и переработки нефти, ВПК, таможенных и налоговых вопросов.



О союзной повестке и не только обозреватель Илона Красутская поговорила с депутатом Андреем Савиных и политологом Вадимом Боровиком.



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