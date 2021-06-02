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Андрей Савиных и Вадим Боровик о союзной повестке и итогах сочинских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина
02.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Экспертное сообщество - политологи и экономисты - продолжает обсуждать итоги сочинских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Деталями наш Президент поделился накануне.
Не обошли президенты и темы последних дней: противостояние санкциям, а также инцидент с самолетом Ryanair. Лидеры абсолютно одинаково оценивают ситуацию.
Сегодня нет сфер, где союзники не нашли соглашений или не близки к развязкам. От открытого для белорусов и Белавиа неба до контрсанкций, поставок и переработки нефти, ВПК, таможенных и налоговых вопросов.
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Андрей Савиных и Вадим Боровик о союзной повестке и итогах сочинских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина
Экспертное сообщество - политологи и экономисты - продолжает обсуждать итоги сочинских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Деталями наш...
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