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Улиточная икра - большой деликатес

Закупочная цена на такой товар - около 12 рублей за килограмм

В 2020 году мы получили приплод порядка 4 тонн улиток. На сегодняшний день в этом репродуктивном зале находится порядка 350 килограмм улиток. И к концу этого сезона мы планируем получить около 10 тонн улиток.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Средиземноморских улиток начали выращивать под Брестом В Беларуси начался сезон заготовки улиток. Под Брестом заработало производство, где выращивают редких для нашей страны средиземноморских моллюсков. Оказалось,...