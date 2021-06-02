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Средиземноморских улиток начали выращивать под Брестом
02.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси начался сезон заготовки улиток. Под Брестом заработало производство, где выращивают редких для нашей страны средиземноморских моллюсков. Оказалось, что они себя отлично чувствуют в нашем климате и могут давать потомство для разведения в промышленных масштабах. Особенно популярен такой товар в странах Европы.
Мария Тройнич побывала на улиточных плантациях. Средиземноморские моллюски на белорусских рапсовых полях. В этом фермерском хозяйстве улитки живут на специальных плантациях. Условия для них создают искусственно: капельный полив, в качестве корма определенный сорт рапса. А когда моллюски вырастут, их перенесут в помещение.
В репродуктивном зале поддерживают определенный влагостно-температурный режим. Здесь должно быть около 20 градусов тепла. А чтобы улитки не расползались, по периметру загонов сделали специальный солевой барьер. Соль для моллюсков ядовита и отпугивает их.
Улиточная икра - большой деликатес
Сейчас сезон заготовки только начинается. Главная ценность улиток - гастрономическая: из моллюсков делают знаменитое французское блюдо эскарго. А еще используют в косметической индустрии как источник, богатый коллагеном. Большим деликатесом считается и улиточная икра.
Ирина работает преподавателем бизнес-планирования в университете. Улиточная ферма стала для нее предпринимательским экспериментом. Сначала супруги попробовали вырастить моллюсков дома. А перед тем как запустить в производство, внимательно изучили спрос.
Закупочная цена на такой товар - около 12 рублей за килограмм
Хоть хозяйство фермерское, улиток выращивают в промышленных масштабах. В этом сезоне планируют отправить на переработку 10 тонн. Пока для Беларуси производство средиземноморских улиток - редкость: в стране два таких хозяйства.
Ирина Пилипчук, фермер:
В 2020 году мы получили приплод порядка 4 тонн улиток. На сегодняшний день в этом репродуктивном зале находится порядка 350 килограмм улиток. И к концу этого сезона мы планируем получить около 10 тонн улиток.
В ближайших планах фермеров - пройти сертификацию европейского образца. Это обязательное условие для экспортных поставок в страны Евросоюза. А еще в будущем супруги хотят открыть свой ресторан французских деликатесов.
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В Беларуси начался сезон заготовки улиток. Под Брестом заработало производство, где выращивают редких для нашей страны средиземноморских моллюсков. Оказалось,...
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