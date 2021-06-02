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Средиземноморских улиток начали выращивать под Брестом

02.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси начался сезон заготовки улиток. Под Брестом заработало производство, где выращивают редких для нашей страны средиземноморских моллюсков. Оказалось, что они себя отлично чувствуют в нашем климате и могут давать потомство для разведения в промышленных масштабах. Особенно популярен такой товар в странах Европы. 

Мария Тройнич побывала на улиточных плантациях.  Средиземноморские моллюски на белорусских рапсовых полях. В этом фермерском хозяйстве улитки живут на специальных плантациях. Условия для них создают искусственно: капельный полив,  в качестве корма определенный сорт рапса. А когда моллюски вырастут, их перенесут в помещение.

В репродуктивном зале поддерживают определенный влагостно-температурный режим. Здесь должно быть около 20 градусов тепла. А чтобы улитки не расползались, по периметру загонов сделали специальный солевой барьер. Соль для моллюсков ядовита и отпугивает их. 


Улиточная икра - большой деликатес 


Сейчас сезон заготовки только начинается. Главная ценность улиток - гастрономическая: из моллюсков делают знаменитое французское блюдо эскарго. А еще используют в косметической индустрии как источник, богатый коллагеном. Большим деликатесом считается и улиточная икра.

Ирина работает преподавателем бизнес-планирования в университете. Улиточная ферма стала для нее предпринимательским экспериментом. Сначала супруги попробовали вырастить моллюсков дома. А перед тем как запустить в производство, внимательно изучили спрос. 

Закупочная цена на такой товар - около 12 рублей за килограмм

Хоть хозяйство  фермерское, улиток выращивают в промышленных масштабах. В этом сезоне планируют отправить на переработку 10 тонн. Пока для Беларуси производство средиземноморских улиток - редкость: в стране два таких хозяйства. 

Ирина Пилипчук, фермер:
В 2020 году мы получили приплод порядка 4 тонн улиток. На сегодняшний день в этом репродуктивном зале находится порядка 350 килограмм улиток. И к концу этого сезона мы планируем получить около 10 тонн улиток.

В ближайших планах фермеров - пройти сертификацию европейского образца. Это обязательное условие для экспортных поставок в страны Евросоюза. А еще в будущем супруги хотят открыть свой ресторан французских деликатесов. 

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Теги: Брест
 
 
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В Беларуси начался сезон заготовки улиток. Под Брестом заработало производство, где выращивают редких для нашей страны средиземноморских моллюсков. Оказалось,...
 
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