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В агрогородок Славное Толочинского района пришел газ

02.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На севере страны газифицирован еще один сельский населенный пункт. Голубое топливо пришло в агрогородок Славное Толочинского района. Символический факел зажгли в торжественной обстановке. Газификация агрогородка значительно улучшит бытовые условия местных жителей. Толочинский район в лидерах Витебской области по протяженности газовых сетей - здесь их эксплуатируется более 280 километров. Природный газ подведен к 23 сельским населенным пунктам, почти половина из них агрогородки. 

Перспектива газификации в агрогородке Славное - более 360 домов, а также сельскохозяйственные объекты.

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На севере страны газифицирован еще один сельский населенный пункт. Голубое топливо пришло в агрогородок Славное Толочинского района. Символический факел зажгли в...
 
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