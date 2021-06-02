В агрогородок Славное Толочинского района пришел газ

Источник материала: БT

На севере страны газифицирован еще один сельский населенный пункт. Голубое топливо пришло в агрогородок Славное Толочинского района. Символический факел зажгли в торжественной обстановке. Газификация агрогородка значительно улучшит бытовые условия местных жителей. Толочинский район в лидерах Витебской области по протяженности газовых сетей - здесь их эксплуатируется более 280 километров. Природный газ подведен к 23 сельским населенным пунктам, почти половина из них агрогородки.



Перспектива газификации в агрогородке Славное - более 360 домов, а также сельскохозяйственные объекты.



Читайте также:



