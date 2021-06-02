Выпускные экзамены сдают белорусские школьники

Источник материала: БT

В школах страны продолжаются выпускные экзамены. Стартовали они накануне. И завершатся 9 июня. Как и в предыдущие годы, задания объявляют специалисты Министерства образования. Проходит это в прямом эфире телеканала "Беларусь 1" . Вся информация тут же размещается на портале ведомства.



О подготовке к экзаменам расскажет Анастасия Бенедисюк. Взмах кисти, немного румян, помада. А еще обязательно подчеркнуть глаза. И вот образ без капли усталости и недосыпа. Это с их доброжелательного взгляда с телеэкранов и приветливой улыбки начинаются все выпускные экзамены в школах.



Анжела Кудоярова - консультант общего среднего образования профильного ведомства. Долгое время преподавала в школе русский язык и литературу. Елена Сенченко - профи в точных науках. Ее стихия - математика. За белорусский и литературу в телеклассе отвечает Ирина Булавкина. Таким составом на первой кнопке они работают на протяжении всех выпускных экзаменов. Озвучивают в прямом эфире задания школьникам. Сегодня 9-м классам. Конверты вскрывают за 10 минут до. Все под наблюдением специалистов Минобразования.



Эти 10 минут уже при полной готовности в классах и школьники. С собой только ручка и настрой на высокий результат. В 28-й школе Гродно свои знания сегодня проверял 131 ученик.







Выпускные экзамены в условиях COVID-19

Выпускные экзамены в Беларуси продлятся по 9 июня

Все тексты, которые содержатся в данном сборнике для экзаменационных работ, соответствуют уровню учащихся. В сборниках предусмотрены тексты, которые содержат весь тот минимум знаний, которые должны знать учащиеся по окончанию базовой школы. И орфографию, и синтаксис, и пунктуацию. Все те знания, которые они приобретали на протяжении 9 лет.

Чтобы учеников ничего не отвлекало от работы, в школе создали максимально комфортные условия. Соблюдены все меры безопасности, у каждого медицинская маска, антисептик. А чтобы сохранить дистанцию между учениками, экзаменационные классы организовали в просторных фойе и актовом зале. Вот заставка и картинка из студии Белтелерадиокомпании уже во всех школах страны.Базовую школу в этом году заканчивают 90 тысяч учащихся, а среднюю - почти 52 тысячи. Выпускные экзамены в Беларуси стартовали накануне и продлятся по 9 июня. 10-го ребята получат аттестаты, а 16-го стартует ЦТ.