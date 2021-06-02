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Выпускные экзамены сдают белорусские школьники
02.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В школах страны продолжаются выпускные экзамены. Стартовали они накануне. И завершатся 9 июня. Как и в предыдущие годы, задания объявляют специалисты Министерства образования. Проходит это в прямом эфире телеканала
Выпускные экзамены в условиях COVID-19
Чтобы учеников ничего не отвлекало от работы, в школе создали максимально комфортные условия. Соблюдены все меры безопасности, у каждого медицинская маска, антисептик. А чтобы сохранить дистанцию между учениками, экзаменационные классы организовали в просторных фойе и актовом зале. Вот заставка и картинка из студии Белтелерадиокомпании уже во всех школах страны.
Выпускные экзамены в Беларуси продлятся по 9 июня
Ирина Булавкина, главный специалист управления Министерства образования Беларуси:
Все тексты, которые содержатся в данном сборнике для экзаменационных работ, соответствуют уровню учащихся. В сборниках предусмотрены тексты, которые содержат весь тот минимум знаний, которые должны знать учащиеся по окончанию базовой школы. И орфографию, и синтаксис, и пунктуацию. Все те знания, которые они приобретали на протяжении 9 лет.
Базовую школу в этом году заканчивают 90 тысяч учащихся, а среднюю - почти 52 тысячи. Выпускные экзамены в Беларуси стартовали накануне и продлятся по 9 июня. 10-го ребята получат аттестаты, а 16-го стартует ЦТ.
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В школах страны продолжаются выпускные экзамены. Стартовали они накануне. И завершатся 9 июня. Как и в предыдущие годы, задания объявляют специалисты Министерства...
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