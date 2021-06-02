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Олег Новицкий впервые в своей карьере совершил выход в открытый космос на МКС

02.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С задачей справились успешно. Белорус Олег Новицкий  вместе со своим коллегой Петром Дубровым впервые в своей карьере совершили выход в открытый космос на МКС. 

У Новицкого на скафандре красные полосы, у Дуброва - синие. Основной задачей была подготовка стыковочного отсека по приему многофункционального лабораторного модуля "Наука", его запуск к МКС запланирован на 15 июля. В частности, космонавты заменили панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря", запаковали ее в герметичный контейнер и отправили в открытый космос. Подготовили к отсоединению отсек "Пирс", прослуживший на МКС уже 20 лет. Космические работы велись около 7 часов. 

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С задачей справились успешно. Белорус Олег Новицкий  вместе со своим коллегой Петром Дубровым впервые в своей карьере совершили выход в открытый космос на МКС.  ...
 
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