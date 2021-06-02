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Олег Новицкий впервые в своей карьере совершил выход в открытый космос на МКС
02.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С задачей справились успешно. Белорус Олег Новицкий вместе со своим коллегой Петром Дубровым впервые в своей карьере совершили выход в открытый космос на МКС.
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С задачей справились успешно. Белорус Олег Новицкий вместе со своим коллегой Петром Дубровым впервые в своей карьере совершили выход в открытый космос на МКС. ...
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