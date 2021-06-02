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Генпрокуратура Беларуси хочет допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса

02.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Причастность бывшего президента Литвы к деятельности батальонов, проводивших карательные операции на территории Беларуси в 1944 году, проверяет Генпрокуратура Беларуси. В связи с этим следственная группа хочет допросить 94-летнего Валдаса Адамкуса. Запрос Минск направил в компетентные органы страны. Есть информация о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца Минского мясника никто иной, как Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс.

В результате геноцида на территории БССР погибло свыше 2 млн человек
Генпрокуратура Беларуси хочет допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса


После освобождения белорусских и литовских земель от немецко-фашистских захватчиков часть карателей добровольческих подразделений Литвы, в том числе Минский мясник и его помощник Адамкавичюс скрывались на территории Германии и в США, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления. Со временем этот человек сменил имя и в 90-е годы прошлого века занимал высшую госдолжность - президента Литовской Республики. 


В ходе расследования уголовного дела предстоит выяснить роль каждого из уже установленных участников литовского батальона, а также роль Валдаса Адамкуса в геноциде мирных граждан. И понесли ли наказание каратели за совершенные злодеяния. Генпрокуратура Беларуси полагает, что у литовских коллег достаточно ответственности и здравого смысла добросовестно выполнить свои международные обязательства.

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Теги: Минск
 
 
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Причастность бывшего президента Литвы к деятельности батальонов, проводивших карательные операции на территории Беларуси в 1944 году, проверяет Генпрокуратура...
 
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