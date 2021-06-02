Источник материала: БT

Раскрыта еще одна личность администраторов экстремистского телеграм-канала "Черная книга Беларуси". Ею оказалась невероятная Саша Романова. Она фигурирует в должности директора сайт Kyky.org, к которому, как помнится, вопросы у правоохранителей появились давно. Данная недопатриотка, теперь уже известная под ником Куратор и John, также является руководителем рекламного агентства Infopoint, которое включает в себя многие деструктивные телеграм-каналы. Причем сама контора юридически оформлена в Польше. В своей грязной деятельности героиня была готова пойти очень далеко, даже на открытые призывы к насилию в отношении детей сотрудников милиции. Сама же с августа проживает в Варшаве.



Читайте также:



