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Саша Романова - еще один администратор экстремистского телеграм-канала "Черная книга Беларуси"

02.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Раскрыта еще одна личность администраторов экстремистского телеграм-канала "Черная книга Беларуси". Ею оказалась невероятная Саша Романова. Она фигурирует в должности директора сайт Kyky.org, к которому, как помнится, вопросы у правоохранителей появились давно. Данная недопатриотка, теперь уже известная под ником Куратор и John, также является руководителем рекламного агентства Infopoint, которое включает в себя многие деструктивные телеграм-каналы. Причем сама контора юридически оформлена в Польше. В своей грязной деятельности героиня была готова пойти очень далеко, даже на открытые призывы к насилию в отношении детей сотрудников милиции. Сама же с августа проживает в Варшаве.

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Раскрыта еще одна личность администраторов экстремистского телеграм-канала "Черная книга Беларуси". Ею оказалась невероятная Саша Романова. Она фигурирует в...
 
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