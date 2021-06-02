Место посадки имеет значение - облетать Беларусь себе дороже

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Есть хорошая старая пословица о том, что в своем глазу бревна не видишь. Конечно, можно бесконечно перечислять подобные случаи. Самый известный с президентом Боливии Моралесом, когда президента 10 часов держали на диванчике в вип-ложе и обыскивали его самолет. Но дело в том, что нужен был повод, повод этот нашли.





Облетать Беларусь себе дороже





Били по Беларуси - ударили по своим гражданам

Воздушная повестка, как ни прискорбно, хоть и набила оскомину своей подноготной, но продолжает удерживать в заложниках политических амбиций простых пассажиров. Втянутыми оказались граждане и Беларуси, и других стран. Причем, пока Брюссель ищет очередные поводы надавить на Беларусь, страдают сами же европейцы. Прогнозы относительно цен на билеты тоже не добавляют оптимизма. В связи с увеличением расстояния в обход белорусского воздушного пространства они вырастут, уверяют специалисты, а значит авиакомпании ждут еще большие убытки. Новостные ленты ежечасно обновляются: тут и там либо не полетели, либо сели не по плану самолеты. Не сказать, что это штатная ситуация, но довольно распространенная (к примеру,). Такое случается. Только выпуски мы с этого начинаем нечасто. Лишь когда речь идет о государственном суверенитете, гибридной войне и информационной кампании, развернутой всерьез и надолго.А повод нашелся бы любой. Не будь известного рейса с редактором деструктивного канала на борту, было бы что-то еще. И вот уже севшие и в Германии (неделю спустя), и в 2016-м в Украине (в сопровождении истребителей, заметим) авиалайнеры - это "совсем другое". Это не стоит реакции международного сообщества.И пока Минск демонстрирует готовность к диалогу, Брюссель запрещает самолетам из Беларуси входить в воздушное пространство ЕС. Вот такие нестыковки. И белые нитки вовсю торчат из заявлений политиков. При более детальном анализе версии евродемократов буквально расходятся по швам.Рассказывает. Всего-то несколько месяцев от толерантного "помогите" до типично европейского "обвиним во всех мировых бедах, введем санкции и что-нибудь да запретим без выяснения обстоятельств и официального расследования". Сначала самолеты Белавиа массово спасают тысячи граждан Великобритании, Франции, Литвы и США, застрявших в разных частях света из-за локдауна, а потом правительства именно этих стран активно раздувают скандал вокруг посадки борта Ryanair после сообщений о минировании. Только вот любое государство имеет право посадить любой самолет, который находится в его воздушном пространстве, если на то имеются веские причины. Все было выполнено стандартно и в рамках международного права. Да и недавний точно такой же инцидент с псевдоминированием авиалайнера и многочасовым досмотром в Германии яркое тому подтверждение. О немецком инциденте, кстати, и узнали-то на следующий день - видимо, минирование самолета для Европы настолько рядовое событие. Но в случае с Беларусью есть одно но: ценный для спецслужб "груз" - пассажиры Роман Протасевич и Софья Сапега. А тут место посадки имеет значение.Европейские политики так озадачены внутренними делами Беларуси, так активно ищут новый повод раскачать ситуацию и спровоцировать протесты, что совсем отвлеклись от собственных проблем. Интересно, а через сколько недель на европейские улицы снова выйдут протестовать потерявшие работу сотрудники авиакомпаний, владельцы разорившихся лоукостеров?. И пассажиры, недовольные резким повышением цен? Все они оказались заложниками большой политической игры западных чиновников. Европейские авиакомпании едва пережили ковидную изоляцию с колоссальными убытками.И вот теперь изоляция воздушно-политическая. Облетать Беларусь себе дороже как в прямом смысле (крюк отразится на стоимости билетов), так и в переносном. Порой облетать приходится через Украину, на юго-востоке которой идут боевые действия. И где в отличие от белорусского воздушного пространства уже дважды сбивали пассажирские самолеты местными ПВО. Кстати, санкций никаких не последовало. Так европейским политикам видится безопасность. В Германии, к слову, накаляется градус возмущения от происходящего на просторах пока что интернет-пространства. Об этом вам по европейскому телевидению не покажут.От действий европейских политиков пострадали и тысячи уволенных сотрудников авиакомпаний в период карантинных ограничений. Одна только немецкая Lufthansa анонсировала сокращение 29 тысяч сотрудников. Но вместо того чтобы перенять белорусский опыт, европейские соседи решили позлорадствовать фейками о якобы сокращениях в Белавии - мол, наше европейское достижение. Но это у вас, в Европе людей чуть что на улицу выбрасывают. У нас государство пока не настолько демократичное, а социальное - о своих гражданах мы заботимся.Увы, в Европе проблемы простых людей, если и тревожат, то, скорее, бизнесменов, но не политиков. Например, гендиректор Wizz Air выступил против ограничений на полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Глава Wizz Air: Авиация не должна использоваться как инструмент политсанкций

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И сразу же на себе прочувствовал методы европейского режима во всей красе. В Instagram-аккаунте творится что-то невероятное: Йожефа Варади затравили. Но даже не самый продвинутый пользователь поймет, что работает ботоферма.Очередная посадка очередного самолета. На этот раз белорусский борт сел в Краснодаре из-за технической неисправности топливной системы. Удивительно, как и эту ситуацию не политизировали. И не сочли поводом для очередных санкций. Впрочем некоторые деструктивные телеграм-каналы ночью уже пытались обыграть историю с вынужденной посадкой как возможно политически продиктованный инцидент. В очередной раз напомнив белорусам о том, что простые пассажиры превращаются в заложников политической игры Запада.Пока Брюссель грозится запретить самолетам из Беларуси входить в воздушное пространство Евросоюза, в Киеве тоже решили продемонстрировать свою санкционную дееспособность, но, не придумав ничего нового, пригрозили тем же. И тут ведь напрашивается один вопрос. А как изменится риторика санкционно-озадаченных западных политиков, если Беларусь зеркально закроет воздушное пространство для европейских авиакомпаний, итак еле переживших колоссальные убытки после пандемии? Минск не учит никого демократии, а просто действует цивилизованно и по всем международным правилам.