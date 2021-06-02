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О ситуации с двойным дном политических стандартов современной западной дипломатии рассуждает Андрей Сыч в рубрике "Площадка".



Деградация политической культуры на Западе привела к необходимости разрабатывать толковый словарь по официальным заявлениям европейских политиков. Этакое пособие по двойным стандартам. Буквально неделю назад мир обсуждал экстренную посадку самолета в Минске.

Согласно терминологии словаря, ее обозначили как "беспрецедентную". По тем же причинам сел самолет в Берлине и, на удивление, случай оказался вполне себе штатным. В чем же суть двойного дна европейской дипломатии?Оба случая с экстренной посадкой самолетов в Берлине и Минске производились абсолютно законно и регламентировались Конвенцией о гражданской авиации. В обоих случаях применялись практически идентичные процедуры по проверке и устранению опасности, которая могла угрожать пассажирам: посадка самолета в ближайшем аэропорту, досмотр багажа и проверка самого судна. Единственным существенным отличием в этих совершенно рядовых случаях стала политизация событий в Минске.







Единственным существенным отличием в этих совершенно рядовых случаях стала политизация событий в Минске



Буквально спустя несколько минут после объявления об экстренной посадке самолета в столице Беларуси начали одно за другим сыпаться заявления различных политиков. При этом в своих выражениях особо не скупились: тут тебе и обвинения в международном терроризме, и воздушное пиратство. Начали переходить на личности и, как это принято в последнее время, демонизировать Лукашенко. В целом Европа проявила невиданную до этого солидарность. Те самые евробюрократы, которые порой месяцами не могут прийти к единству, в считанные часы приняли решение ввести санкции против нашей страны.



Евробюрократы, которые порой месяцами не могут прийти к единству, в считанные часы приняли решение ввести санкции против Беларуси



Интересно, что на предложение Беларуси провести честное и открытое расследование от всех заинтересованных стран последовал полный игнор. Выходит, что случай в Минске действительно был беспрецедентный, если рассматривать его по уровню политизации. Дело в том, что помимо посадки самолетов по инструкции в связи с угрозой жизни пассажиров, как это было в Германии и Беларуси, были и другие поводы в мировой практике. Так, например, в 2016 году Украина, угрожая истребителями гражданскому рейсу Белавиа, вынудила посадить самолет только для того, чтобы снять с рейса нужного для спецслужб человека.

В последнее время политика наших соседей в большей степени напоминает флешмобы и проявление современного искусства, чем дипломатию

Или (вы только вдумайтесь) в 2013 году самолет не с простыми смертными вроде нас с вами, а с целым президентом Боливии Эво Моралесом сажали всей Европой только из-за подозрения, что на борту может быть бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.При этом ни один из этих случаев не возбудил у западных лидеров такое острое чувство тревоги за справедливость и устои демократии, как события в Минске. Вообще в последнее время внешняя политика наших соседей в большей степени напоминает флешмобы и проявление современного искусства, чем дипломатию.Учитывая складывающийся театр абсурда в международных отношениях, я не удивлюсь, если крайними в экстренной посадке самолета в Берлине объявят российские или белорусские спецслужбы, а еще лучше вообще назвать это совместной операцией. Тут мелочиться не стоит: чем абсурднее, тем лучше. Сюда же очень удобно привязать новый пакет санкций. Выглядеть будет, конечно, странно, но разве это сегодня является препятствием для принятия решений со стороны коллективного Запада? Конечно, нет. Как-то же смогли обосновать санкции против "Северного потока 2", который строит Россия, за посадку борта Ryanair в Беларуси. Если так дальше будет продолжаться, то санкции нам будут насыпать даже за перелетных птиц.







Зимой - за то, что улетели, а весной - за то, что прилетели. Пора уже в учебных заведениях вводить курс информационной гигиены. Сложно не утонуть в этом потоке двойных стандартов и откровенного фарса. Потребляйте разные источники информации, анализируйте, сравнивайте и делайте собственные выводы. Беларусь - страна, в которой хочется жить. Я люблю Беларусь.



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