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Почему экстренная посадка самолета в Берлине осталась без острой реакции мировой общественности - обсудим в рубрике "Площадка"
02.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О ситуации с двойным дном политических стандартов современной западной дипломатии рассуждает Андрей Сыч в рубрике "Площадка".
Лайнер компании Ryanair экстренно сел в Национальном аэропорту Минск
Согласно терминологии словаря, ее обозначили как "беспрецедентную". По тем же причинам сел самолет в Берлине и, на удивление, случай оказался вполне себе штатным. В чем же суть двойного дна европейской дипломатии?
Оба случая с экстренной посадкой самолетов в Берлине и Минске производились абсолютно законно и регламентировались Конвенцией о гражданской авиации. В обоих случаях применялись практически идентичные процедуры по проверке и устранению опасности, которая могла угрожать пассажирам: посадка самолета в ближайшем аэропорту, досмотр багажа и проверка самого судна. Единственным существенным отличием в этих совершенно рядовых случаях стала политизация событий в Минске.
Или (вы только вдумайтесь) в 2013 году самолет не с простыми смертными вроде нас с вами, а с целым президентом Боливии Эво Моралесом сажали всей Европой только из-за подозрения, что на борту может быть бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.
При этом ни один из этих случаев не возбудил у западных лидеров такое острое чувство тревоги за справедливость и устои демократии, как события в Минске. Вообще в последнее время внешняя политика наших соседей в большей степени напоминает флешмобы и проявление современного искусства, чем дипломатию.
В последнее время политика наших соседей в большей степени напоминает флешмобы и проявление современного искусства, чем дипломатию
Учитывая складывающийся театр абсурда в международных отношениях, я не удивлюсь, если крайними в экстренной посадке самолета в Берлине объявят российские или белорусские спецслужбы, а еще лучше вообще назвать это совместной операцией. Тут мелочиться не стоит: чем абсурднее, тем лучше. Сюда же очень удобно привязать новый пакет санкций. Выглядеть будет, конечно, странно, но разве это сегодня является препятствием для принятия решений со стороны коллективного Запада? Конечно, нет. Как-то же смогли обосновать санкции против "Северного потока 2", который строит Россия, за посадку борта Ryanair в Беларуси. Если так дальше будет продолжаться, то санкции нам будут насыпать даже за перелетных птиц.
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Почему экстренная посадка самолета в Берлине осталась без острой реакции мировой общественности - обсудим в рубрике "Площадка"
О ситуации с двойным дном политических стандартов современной западной дипломатии рассуждает Андрей Сыч в рубрике "Площадка". Деградация политической...
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