"ТИБО-2021": большой интерес к возможностям скоростей 5G

Источник материала: БT

Новации, и не только белорусские: в этом году новейшие разработки к нам привезли из 11 стран. Облачные технологии, искусственный интеллект, технологии 3D-печати, дополненная и виртуальная реальность. Большой интерес к возможностям скоростей 5G.

Системы видеоконференцсвязи, новые мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и другие интеллектуальные устройства - все это "ТИБО-2021". Подробности у Алины Лаппо.

Уже более четверти века площадка представляет инновационные разработки в сфере информационных технологий, а также возможность их эффективного применения в различных направлениях. Кстати, и не только белорусские: в этом году новации к нам привезли из 11 стран. На форуме более ста научно-технических изобретений: это облачные технологии, искусственный интеллект, технологии 3D-печати, дополненная и виртуальная реальность.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси: Масштабность мероприятия показывает, что Беларусь достигла высоких результатов в развитии технологий. И на будущее задачи стоят не менее амбциозные. В планах - реализация многих значимых проектов, например, внедрение мобильной электронной цифровой подписи, масштабирование умных городов, развитие проектов электронного образования, здравоохранения и ряда других технологий, в том числе и в кооперации с ЕАЭС. Гегам Варданян, член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК: Большой интерес у посетителей вызвали возможности скоростей 5G. Их представила компания beCloud. Начиная с 2020 года, beCloud проводит комплекс мероприятий по исследованию возможностей технологии 5G и определению оптимальных сценариев для ее внедрения в Беларуси. В нынешнем году планируют перейти на второй этап масштабного тестирования сети в Беларуси. Центром выставки стала экспозиция "Беларусь - страна цифровых возможностей". Здесь гости могут ознакомиться с инновационными технологиями государственных органов и IT-компаний, наглядно увидеть их применение в различных сферах деятельности. Мероприятие будет проходить по 4 июня. Здесь насыщенная деловая программа - порядка 30 тематических мероприятий и семинаров.





Читайте также: