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График работы шести автобусов и троллейбусов меняется в центре Минска

03.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. В центре Минска временно поменяется маршрут движения трех троллейбусов, двух автобусов и одной маршрутки, рассказали в ГП "Столичный транспорт и связь".

Изменения в работе транспорта связаны с ремонтными работами возле Оперного театра - от моста через Свислочь по улице Янки Купалы до улицы Максима Богдановича - которые начнут делать с 7 июня. На этом участке расширят проезжую часть, чтобы увеличить пропускную способность. Пока же временно на улице Купалы для автомобилистов оставят по одной полосе в каждом направлении.

По измененной схеме уже с 7-го числа и ориентировочно до 30-го пойдут автобусы №24, маршрутки №1024-ТК и троллейбусы №29. Их движение со стороны улицы Сурганова организуется по улицам Куйбышева, Хоружей, Богдановича и далее по их прежним маршрутам. Со стороны улицы Немиги – по Богдановича, проспекту Машерова, Куйбышева и далее по маршрутам.

Троллейбусы № 12, следующие со стороны Немиги, пойдут через Богдановича и площадь Бангалор, а обратно - по Куйбышева, Хоружей, Богдановича, Немиге. Троллейбусы №40 поедут по Богдановича, проспекту Машерова, Куйбышева, Хоружей.

Что касается автобусов №57, они не будут останавливаться возле Оперного со стороны Янки Купалы. Также временно исключаются остановки "Камуністычная" на улице Куйбышева. Пассажирам советуют садиться в транспорт на "Камуністычнай" и "Оперным тэатры" на улице Богдановича.

С учетом возможных пробок на время дорожных работ автомобилистов и пассажиров просят выбирать другие маршруты.

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Теги: Минск
 
 
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На время работ пассажирский транспорт не будет останавливаться на "Коммунистической" по улице Куйбышева, зато будет работать остановка с идентичным названием на...
 
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