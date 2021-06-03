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Пассажир рейса Афины - Вильнюс дал интересное интервью по прилету в Литву
03.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пассажир рейса Афины - Вильнюс по прилету в Литву дал интересное интервью, которое совсем не вяжется с кадрами из Национального аэропорта Минск. На видео видно, что Протасевич заходит в автобус один. А вот что заявляет человек в маске.
Хочется спросить: а был ли это пассажир рейса? Если да, то сколько заплатили за такую невероятную версию? Ведь без такой небольшой лжи рассыпается вся версия западных СМИ. Этот человек определенно заслуживает внимания и того, чтобы попасть в развенчание мифов.
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Пассажир рейса Афины - Вильнюс по прилету в Литву дал интересное интервью, которое совсем не вяжется с кадрами из Национального аэропорта Минск. На видео видно, что...
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