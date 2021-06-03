Приемы граждан: белорусы приходят не с жалобами, а с конкретными предложениями

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Диалог с конкретными предложениями вместо жалоб. Приемы граждан уже стали традиционной формой общения с чиновниками. Но заметно меняется формат таких встреч: белорусы в большинстве своем приходят не с жалобами, а конкретными предложениями. Например, по изменению законодательства или с инициативами по развитию той или иной сферы. Озадачено общество и политической обстановкой в стране, и ее статусом на международной арене.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Сейчас очень непростая международная обстановка. Идет развитие общественно-политической ситуации в Беларуси. В последнее время Национальное собрание приняло ряд новых законов, которые регулируют жизнь нашего общества. Конечно же, это волнует людей. Практика показывает, они отслеживают эти вопросы: пишут письма, звонят по телефону и приходят лично на прием, чтобы высказать свою позицию в процессе диалога, в процессе обмена мнениями.Стоит сказать, что во время встречи поступило предложение и творческого характера - это продвижение концертной программы на 14 языках о Беларуси. Сергей Рачков пообещал изучить материал и передать в Министерство культуры.



