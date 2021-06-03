ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске наградят лауреатов спецфондов Президента по поддержке талантливой и одаренной молодежи

03.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня в Минске назовут имена лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента Беларуси по поддержке талантливой и одаренной молодежи. Церемония награждения не только музыкантов, но и математиков, и физиков пройдет в Академии музыки. Высшие награды - для трех десятков талантов, отличившихся на международных олимпиадах и конкурсах. Например, среди лауреатов спецпремий за 2020 год - золотые медалисты Жаутыковской олимпиады по математике, Менделеевской олимпиады по химии, бразильской научно-технической ярмарки, а также Гран-при "Славянского базара" и победители Дельфийских игр. Отблагодарят и преподавательский состав. Всего же за прошлый год наградами Президента отмечены 306 представителей творческой молодежи и 24 коллектива. Их государство поощрит и замотивирует материально: на премии выделено 175 тысяч рублей.


Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске назовут имена лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента Беларуси по поддержке талантливой и одаренной молодежи. Церемония награждения не...
 
Новости дня
Новости общества
 
Республиканский научно-практический центр спорта - в новой серии проекта "Один день"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by