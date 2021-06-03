В Минске наградят лауреатов спецфондов Президента по поддержке талантливой и одаренной молодежи

Источник материала: БT

Сегодня в Минске назовут имена лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента Беларуси по поддержке талантливой и одаренной молодежи. Церемония награждения не только музыкантов, но и математиков, и физиков пройдет в Академии музыки. Высшие награды - для трех десятков талантов, отличившихся на международных олимпиадах и конкурсах. Например, среди лауреатов спецпремий за 2020 год - золотые медалисты Жаутыковской олимпиады по математике, Менделеевской олимпиады по химии, бразильской научно-технической ярмарки, а также Гран-при "Славянского базара" и победители Дельфийских игр. Отблагодарят и преподавательский состав. Всего же за прошлый год наградами Президента отмечены 306 представителей творческой молодежи и 24 коллектива. Их государство поощрит и замотивирует материально: на премии выделено 175 тысяч рублей.





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