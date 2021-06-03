|
Республиканский научно-практический центр спорта - в новой серии проекта "Один день"
03.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Наука и медицина для спорта высоких достижений. Когда врачи причастны к победам на международной арене. А за каждой медалью - труд диетологов, биомехаников и психологов. Республиканский научно-практический центр спорта - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании
Выпуск о Республиканском научно-практическом центре спорта - сразу после
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наука и медицина для спорта высоких достижений. Когда врачи причастны к победам на международной арене. А за каждой медалью - труд диетологов, биомехаников и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)