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Республиканский научно-практический центр спорта - в новой серии проекта "Один день"

03.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наука и медицина для спорта высоких достижений. Когда врачи  причастны к победам на международной арене. А за каждой медалью - труд диетологов, биомехаников и психологов. Республиканский научно-практический центр спорта - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день". На сегодня РНПЦ - это единственное в стране специализированное учреждение, оказывающее квалифицированную медицинскую помощь и научное сопровождение всей спортивной подготовки в нашей стране. Ежедневно в центр обращаются более 1000 спортсменов и получают всю диагностическую, лечебную, реабилитационную помощь. Что такое медико-биологическое тестирование?  Как врачи готовят спортсменов к старту? Каким образом генетика влияет на спортивную карьеру? Об этом и не только сегодня вечером в нашем эфире.

Выпуск о  Республиканском научно-практическом центре спорта - сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".



 
 
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Наука и медицина для спорта высоких достижений. Когда врачи причастны к победам на международной арене. А за каждой медалью - труд диетологов, биомехаников и...
 
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