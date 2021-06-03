|
Под Борисовом проходит чемпионат по многоборью спасателей
03.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Предусмотреть все возможные варианты развития чрезвычайных ситуаций в реальных условиях. Чемпионат по многоборью среди спасателей проходит на полигоне под Борисовом. Более 100 спасателей со всей страны участвуют в прохождении различных дистанций. В программе - ликвидация техногенных аварий, спасение пострадавших, тушение пожаров на высоте.
Такие тренировки для белорусских спасателей организуют уже 20 лет. С наступлением лета в МЧС начинается по-настоящему жаркий сезон. Бойцы должны быть в форме и готовыми в любой момент оперативно среагировать на любую экстремальную ситуацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предусмотреть все возможные варианты развития чрезвычайных ситуаций в реальных условиях. Чемпионат по многоборью среди спасателей проходит на полигоне под...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)