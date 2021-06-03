Под Борисовом проходит чемпионат по многоборью спасателей

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Предусмотреть все возможные варианты развития чрезвычайных ситуаций в реальных условиях. Чемпионат по многоборью среди спасателей проходит на полигоне под Борисовом. Более 100 спасателей со всей страны участвуют в прохождении различных дистанций. В программе - ликвидация техногенных аварий, спасение пострадавших, тушение пожаров на высоте.

Такие тренировки для белорусских спасателей организуют уже 20 лет. С наступлением лета в МЧС начинается по-настоящему жаркий сезон. Бойцы должны быть в форме и готовыми в любой момент оперативно среагировать на любую экстремальную ситуацию.



