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К. Сазонова: В России действует договор о правовой помощи с Беларусью

03.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на российское гражданство Сапеги, задержанной на рейсе Ryanair, следствие пройдет в нашей стране. При этом Президент Александр Лукашенко заявил, что не будет никаких вопросов с доступом консулов, белорусская сторона готова предоставить всю информацию. 

Своим мнением по этому поводу с нашим телеканалом поделилась российский юрист-международник Кира Сазонова.

Кира Сазонова, юрист-международник, доцент Института госслужбы и управления РАНХиГС: Мы видим, что у нас действует договор о правовой помощи с Беларусью. Мы видим политику белорусских властей, связанную с предоставлением всех консульских возможностей. Естественно, мы надеемся на объективное, честное судопроизводство. Поэтому в целом я могу оценить данную ситуацию как достаточно рядовую, то есть ничего выдающегося тут нет. Когда действует взаимный договор о правовой помощи,  все равно будет происходить взаимодействие по линии профильных ведомств, поэтому мы будем осведомлены о том, что происходит с нашей гражданкой, находящейся за пределами Российской Федерации. Мне кажется, что в целом ничего такого страшного, как это пытаются представить некоторые СМИ, нет.



 
 
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Несмотря на российское гражданство Сапеги, задержанной на рейсе Ryanair, следствие пройдет в нашей стране. При этом Президент Александр Лукашенко заявил, что не будет...
 
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