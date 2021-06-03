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А. Савиных: Показания Протасевича могут нанести серьезный ущерб по репутации отдельных лиц на Западе

03.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экспертное сообщество - политологи и экономисты - продолжают обсуждать итоги сочинских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Главы государств договорились о поставках российских углеводородов в Беларусь в запланированных объемах. Не должно быть проблем и с доступом к природному газу, сейчас определяются с ценами. Мы получили второй транш российского кредита в размере 500 миллионов долларов. Как и договаривались, будем работать в едином экономическом пространстве, но не в ущерб суверенитету. Обсуждали в Сочи и темы последних дней: противостояние санкциям, а также инцидент с самолетом Ryanair и его пассажирами (Протосевич и Сапега), которые активно дают показания. Показания Протасевича могут нанести серьезный ущерб по репутации отдельных лиц на Западе, такое мнение в студии "Панорамы" высказал депутат Палаты представителей Андрей Савиных.

Эксперты сходятся во мнении: Беларусь сможет дать достойный отпор санкционной риторике Запада. Мы диверсифицируем торговлю и усилим присутствие на российском рынке. Лидеры Беларуси и России абсолютно одинаково оценивают ситуацию. Страны полны решимости вместе противостоять нападкам извне.


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Экспертное сообщество - политологи и экономисты - продолжают обсуждать итоги сочинских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств...
 
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