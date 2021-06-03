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Украина подражает европейским санкциям для своей политической выгоды в ЕС
03.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Украина в попытках угодить Брюсселю подражает европейским санкционным потугам - Киев закрыл для самолетов из Беларуси вход в свое воздушное пространство. А МИД пригрозил санкциями. Жест отчаяния, ведь Минск перед этим рекомендовал международным авиаперевозчикам не летать над Украиной именно из-за соображений безопасности. Далеко не в каждой стране сбивали два пассажирских авиалайнера силами ПВО. Но Киев о своих проблемах с демократией, правом и конкретно с самолетами предпочитает не замечать. За отчаянным желанием угодить западным кураторам.
Елена Дьяченко, политический эксперт (Украина): Я думаю, что это не двойные стандарты, а отсутствие каких-либо стандартов. И мы здесь прекрасно понимаем, что речь здесь идет не о законности, а о политической целесообразности.
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Украина в попытках угодить Брюсселю подражает европейским санкционным потугам - Киев закрыл для самолетов из Беларуси вход в свое воздушное пространство. А МИД...
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