Белавиа забирает застрявших на курортах туристов

Источник материала: БT

Национальная авиакомпания Белавиа выполнила два эвакуационных рейса из Албании и Черногории. Самолеты уже прибыли в штатном режиме в аэропорт Минска. Из одной только Черногории вернулось 189 наших туристов. Уже завтра планируется эвакуационный рейс из Туниса. Самолет отправится из острова Джерба в 6:00 по местному времени.





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