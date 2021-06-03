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Белавиа забирает застрявших на курортах туристов
03.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Национальная авиакомпания Белавиа выполнила два эвакуационных рейса из Албании и Черногории. Самолеты уже прибыли в штатном режиме в аэропорт Минска. Из одной только Черногории вернулось 189 наших туристов. Уже завтра планируется эвакуационный рейс из Туниса. Самолет отправится из острова Джерба в 6:00 по местному времени.
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Национальная авиакомпания Белавиа выполнила два эвакуационных рейса из Албании и Черногории. Самолеты уже прибыли в штатном режиме в аэропорт Минска. Из одной...
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