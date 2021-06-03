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Протасевич заявил, что его мог «подставить» коллега
03.06.2021 11:37 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Задержанный в Минске Роман Протасевич заявил, что его «просто подставили», и предположил, кто это мог сделать. Данное заявление сделано им во время оперативной съемки, фрагменты которой
Протасевич
«У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряжённый. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы», - отметил арестованный.
А затем уточнил, что «у этого человека были связи с «киберпартизанами», которые и раньше занимались лжеминированиями, причем по всей территории страны и массово».
Протасевич говорит, что единственный раз, когда он написал, как, когда и на каком самолете будет перемещаться, - было в рабочем чате за 40 минут до вылета. Причем в данном чате есть «этот человек».
«Одной из первых вещей, о которой я подумал, - реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу!», - продолжил Роман Протасевич.
Задержанный удивляется, что в последнее время к нему изменилось отношение со стороны советника экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франака Вячорки.
«С Франаком Вячорка были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше чем за неделю отношение ко мне изменилось на противоположное», - говорит Протасевич, добавляя, что Вячорка предлагал ему рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества.
В эфире ОНТ заявили, что белорусские власти не имели и не могли иметь никакой информации о пассажирах на борту Rynair, а сообщение в телеграм-канале Франака Вячорки о задержании оппозиционера появилось, когда Протасевич стоял вместе с другими пассажирами в очереди на таможенный контроль в Национальном аэропорту Минск.
Ранее
23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал лично Александр Лукашенко. Позже стало известно, что сообщение ложное.
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Задержанный в Минске Роман Протасевич заявил, что его «просто подставили», и предположил, кто это мог сделать.
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