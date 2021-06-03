На всякий случай: белорусы стали чаще страховать себя и свое имущество

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Белорусы стали чаще страховать себя и свое имущество. В первом квартале страховые взносы в стране увеличились почти на 20 % и составили миллиард 449 миллионов рублей. Специалисты отмечают, что большинство полисов были проданы по добровольным видам страхования - свыше 72 %. Что касается страховых выплат, то в первом квартале они составили почти 250 миллионов рублей.





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