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В Минске мобильные датчики контроля скорости будут работать в 11 местах

03.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 11 местах. Об этом БелТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 7:00 до 20:00 контроль скорости будет осуществляться на пр. Независимости, 161 б. Ограничение скорости на данном участке - 80 км/ч.

С 12:00 и до 24:00 мобильные датчики контроля будут размещены на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), а также на пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Независимости, 45 (60 км/ч) и пр. Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 19:00 до 3:00 они будут установлены на ул. Чкалова, 1 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70 а (60 км/ч), пр. Независимости, 131, к. 2 (60 км/ч), ул .Притыцкого, 60, к. 5 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию и соблюдать скоростной режим.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 11 местах. Об этом БелТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Так, с 7:00 до 20:00 контроль...
 
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