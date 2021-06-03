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ОАО "Белинвестбанк" готов профинансировать компании, реализующие экопроекты

03.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От 50 тысяч до 20 миллионов долларов в эквиваленте. На такие суммы могут рассчитывать компании при реализации своих экопроектов вместе с Белинвестбанком. Один из последних знаковых - самая высокая на всем пространстве СНГ ветроэнергетическая установка, появившаяся в Могилевской области. Это совместный проект Белинвестбанка - первого ЭкоЛогичного банка страны, ЗАО "РЕАГ Могилев". Официальный запуск и ввод в эксплуатацию установки состоялся в начале мая, а уже сегодня выработанная электроэнергия поступает в объединенную энергетическую систему. Главные потребители - жилые дома и предприятия близлежащих городов. Энергии, полученной за один час работы установки, хватает для того, чтобы целый месяц обеспечивать электричеством, например, 10 жилых квартир.


Елена Болсун, начальник управления ОАО "Белинвестбанк":

Строительство самой высокой на территории СНГ ветроэнергетической установки, как и многие другие проекты в сфере альтернативной энергии, были профинансированы Белинвестбанком благодаря специальному продукту "Экологичный". Для нас это не просто бизнес - реализация каждой новой зеленой инициативы - это наш вклад в будущее.

На реализацию проекта ушло чуть больше года. Место строительства - Могилевская область - было выбрано неслучайно. Здесь зона наиболее активного движения воздушных масс. Как итог, более половины всех ветряков страны приходится именно на эту местность.

Сегодня Белинвестбанк активно финансирует "зеленые проекты" с привлечением инструментов торгового финансирования. В частности, средства выделяются на внедрение энергоэффективных решений в деятельность организаций, энергосбережение, а также реализацию проектов в области возобновляемой энергии.

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Теги: Могилев
 
 
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От 50 тысяч до 20 миллионов долларов в эквиваленте. На такие суммы могут рассчитывать компании при реализации своих экопроектов вместе с Белинвестбанком. Один из...
 
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