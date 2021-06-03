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Что представляет собой дисконтная карта члена профсоюза "Жлобинских электрических сетей"

03.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дисконтную программу для членов профсоюза разработал профком филиала "Жлобинские электрические сети" РУП "Гомельэнерго", сообщили корреспонденту БелТА в Гомельском областном объединении профсоюзов.

Дисконтная карта члена профсоюза "Жлобинских электрических сетей" представляет собой универсальную дисконтную карту. При этом профдисконт - индивидуальная и именная карта, выдается строго конкретному лицу - члену профсоюза "Жлобинских электрических сетей".

Обладателям карты при приобретении товаров или услуг в организациях-партнерах предоставляется скидка от 5 до 20 %

Сейчас по профдисконту с предприятием сотрудничают 50 организаций райцентра - от фитнес-клубов и салонов красоты до магазинов одежды и услуг индивидуальных предпринимателей. Перечень организаций-партнеров будет постоянно расширяться. В перспективе планируется распространение профдисконта среди неработающих пенсионеров - бывших работников филиала.

Инициатива создания дисконтной программы принадлежит председателю профкома "Жлобинских электрических сетей" Александру Зайцу. "Пользуясь дисконтной картой, человек сможет сэкономить семейный бюджет, получая хорошие скидки", - сказал он. Распространять пластиковые карты среди членов профсоюза филиала "Жлобинские электрические сети" начали два месяца назад через председателей цеховых комитетов, профгруппоргов и профорганизаторов структурных подразделений.

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Дисконтную программу для членов профсоюза разработал профком филиала "Жлобинские электрические сети" РУП "Гомельэнерго", сообщили корреспонденту БелТА в...
 
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