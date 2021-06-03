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С. Михеев: Инцидент с самолетом - очередной повод, чтобы расшатать ситуацию в Беларуси

03.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Но Запад уж точно не остановится в своих попытках давления. Когда цель - суверенитет, ставки слишком высоки. Сейчас очередной повод с самолетом, и как результат - прессинг  через санкции. Политолог Сергей Михеев о том, как Запад обломался в части расшатывания ситуации и каких подлостей Беларуси стоит еще ожидать (видео). 


 
 
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Но Запад уж точно не остановится в своих попытках давления. Когда цель - суверенитет, ставки слишком высоки. Сейчас очередной повод с самолетом, и как результат -...
 
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