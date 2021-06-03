Источник материала: БT

Действия белорусских авиационных властей и экстренных служб по поводу внеплановой посадки лайнера в Минске полностью соответствовали международным нормам и правилам.

В эфире наших коллег телеканала ОНТ вышел фильм-расследование "Рейс Афины - Вильнюс. Разбор полета". В нем представлены все подробности по минутам и секундам, как все происходило.

А это и полная расшифровка радиопереговоров между экипажем и диспетчером, действия военных, как была организована работа экстренных служб. Даны ответы на главные вопросы. В том числе и по поводу МиГ-29, который сопровождал, а не перехватывал пассажирский лайнер.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси: Он должен был из зоны дежурства в воздухе контролировать правильность курса следования гражданского судна "Боинг 737" в аэропорт Минск, согласно коридору, который ему освободили гражданские диспетчеры. Второе - в случае отказа радиосвязи на борту (а такое бывает: а вдруг там бомба, повреждена связь) дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами установить связь с землей. Дежурный экипаж был бы самолетом-ретранслятором этого терпящего бедствие гражданского судна. И третье - прикрыть город Минск от акта воздушного терроризма. У нас нет информации, что нет бомбы, есть, что она есть. Это задача экипажа. Расстояние между экипажем перехватчика и гражданским воздушным судном было более 50 километров. Дан убедительный ответ и на то, что белорусская сторона не принуждала совершить посадку в Минске, как преподносили многие: командир воздушного судна самостоятельно принял это решение.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: Ответственность за принятие решения по международным правилам, на каком аэродроме будет произведена посадка, лежит на командире воздушного судна. Мы не имеем права принуждать его к посадке, требовать от него каких-то там действий. Подробно в фильме остановились и на личности Романа Протасевича. Он летел этим рейсом и был задержан. Сам Протасевич прокомментировал этот факт, а также предположил, кому было выгодно, чтобы боинг совершил внезапную посадку в Беларуси. Беглый экстремист считает, что его могли подставить.

Роман Протасевич: У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас обоих сильные характеры, и явно будут проблемы. Я думал, что единственный раз, как и когда будут лететь и перемещаться, это было за 40 минут до вылета. Был и этот человек. Случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал: реально меня просто подставили. Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу! Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами, которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причем, массовыми. Подобные действия уже были.Особенно интересно наблюдать, как оперативно приходила интернет-реакция на инцидент. Например, некоторые деятели из оппозиции сделали свои заявления еще до того, как все произошло.





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