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СВР России и КГБ Беларуси будут совместно противодействовать деструктивной деятельности Запада
03.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Витебске сегодня состоялась рабочая встреча директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля, сообщили
Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях.
В сообщении отмечается:
СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства. На встрече отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства.
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В Витебске сегодня состоялась рабочая встреча директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности...
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