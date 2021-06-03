СВР России и КГБ Беларуси будут совместно противодействовать деструктивной деятельности Запада

Источник материала: БT

В Витебске сегодня состоялась рабочая встреча директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля, сообщили БелТА в КГБ.

Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях.



В сообщении отмечается:

СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства. На встрече отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства.





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