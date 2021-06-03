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Белавиа возвращает домой застрявших за границей туристов
03.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белавиа вернула домой часть туристов, которые застряли в Албании и Черногории из-за политических решений Европы закрыть для наших самолетов воздушное пространство. Выполнены два эвакуационных рейса. Самолеты приземлились в Национальном аэропорту Минск в штатном режиме.
Вот как это прокомментировали в отделе коммуникации авиакомпании "Белавиа".
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Белавиа вернула домой часть туристов, которые застряли в Албании и Черногории из-за политических решений Европы закрыть для наших самолетов воздушное...
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