Белавиа возвращает домой застрявших за границей туристов

Источник материала: БT

Белавиа вернула домой часть туристов, которые застряли в Албании и Черногории из-за политических решений Европы закрыть для наших самолетов воздушное пространство. Выполнены два эвакуационных рейса. Самолеты приземлились в Национальном аэропорту Минск в штатном режиме.

Вот как это прокомментировали в отделе коммуникации авиакомпании "Белавиа".





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