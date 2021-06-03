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Ученики Борисовского района знакомятся с воинскими традициями солдат и офицеров
03.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Понимать, что такое воинская служба и не бояться преодолевать трудности. Будущих призывников окунули в атмосферу армии. Во время летних каникул части, казармы и учебные кабинеты открывают свои двери для подростков. В соединениях повсеместно стартовали дневные смены патриотических лагерей. Ученики школ и гимназий знакомятся с воинскими традициями и ритуалами, бытом солдат и офицеров. Самый большой интерес, как показывает практика, у ребят вызывает вооружение и техника, посещение исторических мест и мемориальных комплексов.
Евгений Мищанчук, заместитель командира роты 72-го ОУЦ: Проходят занятия в расположении воинской части, чтобы будущие призывники понимали, куда они идут служить, что все оборудовано по последнему слову техники, никаких трудностей с адаптацией у них не будет. Проходим сборку и разборку автомата Калашникова, надевание ОЗУ и самое интересное, что нравится детям, демонстрация техники.
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Понимать, что такое воинская служба и не бояться преодолевать трудности. Будущих призывников окунули в атмосферу армии. Во время летних каникул части, казармы и...
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