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Неоценимая поддержка для качественного оказания медицинской помощи. Шкловской ЦРБ передан современный аппарат - биохимический экспресс-анализатор. Он позволит в разы увеличить количество проводимых исследований и сократить их время. Подарок вручен от Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда вместе с благодарностью в адрес коллектива.

Максим Байдаков, заведующий клинико-диагностической лабораторией Шкловской центральной районной больницы: Ранее процесс исследования занимал от 30 минут до часа. Теперь процесс занимает порядка 6 минут. Исследования на патологии печени, почек. Данное оборудование позволяет своевременно провести диагностику заболеваний. Ирина Фисюк, директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда: Наша помощь будет продолжена, и мы очень благодарны всем тем, кто откликается на наши акции, мероприятия. Потому что только благодаря таким общим усилиям у нас это все получается. Лаборатория Шкловской ЦРБ проводит ежегодно свыше 600 тысяч исследований практически по всему спектру.





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