Госпогранкомитет Беларуси отреагировал на обвинения Литвы о намеренном пропуске нелегалов

Источник материала: БT

Интерпретация происходящих на границе процессов в подобном ключе с литовской стороны вполне ожидаема с учетом занимаемой в последнее время Литвой совсем не добрососедской позиции, пояснили в ведомстве. В ГПК подчеркнули: наша страна принимает все меры для обеспечения надежной охраны рубежей.

Тем временем на границе со странами ЕС стоят более 1600 фур. Литовское направление - самое проблемное. Там проезда ожидают свыше 1300 грузовиков. На белорусско-латвийской границе пограничного и таможенного оформления ожидают более 320 тяжеловесов.





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