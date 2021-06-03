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Госпогранкомитет Беларуси отреагировал на обвинения Литвы о намеренном пропуске нелегалов
03.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Интерпретация происходящих на границе процессов в подобном ключе с литовской стороны вполне ожидаема с учетом занимаемой в последнее время Литвой совсем не добрососедской позиции, пояснили в ведомстве. В ГПК подчеркнули: наша страна принимает все меры для обеспечения надежной охраны рубежей.
Тем временем на границе со странами ЕС стоят более 1600 фур. Литовское направление - самое проблемное. Там проезда ожидают свыше 1300 грузовиков. На белорусско-латвийской границе пограничного и таможенного оформления ожидают более 320 тяжеловесов.
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Интерпретация происходящих на границе процессов в подобном ключе с литовской стороны вполне ожидаема с учетом занимаемой в последнее время Литвой совсем не...
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