В суд направлено уголовное дело о клевете на генпрокурора: обвиняемая - жительница Боровлян

Источник материала: БT

Публиковала в телеграм-чате ложную и порочащую информацию о генеральном прокуроре. В суд направлено уголовное дело о клевете. Обвиняемая - 47-летняя жительница Боровлян. Согласно материалам, фигурантка в одном из паблик-чатов 1 февраля создала и распространила не соответствующую действительности информацию. В ней содержались ложные и порочащие сведения о должностном лице. Уголовное дело по данному факту возбуждено и расследовано управлением собственной безопасности Генпрокуратуры.

И также по инициативе прокуратуры телеграм-канал "Жодино Для Жизни Чат" признан экстремистским. Установлено, что с 8 октября минувшего года владельцы, администраторы и пользователи ресурса неоднократно размещали на нем экстремистские материалы. Решение суда направлено в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов.





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