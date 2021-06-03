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В суд направлено уголовное дело о клевете на генпрокурора: обвиняемая - жительница Боровлян
03.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Публиковала в телеграм-чате ложную и порочащую информацию о генеральном прокуроре. В суд направлено уголовное дело о клевете. Обвиняемая - 47-летняя жительница Боровлян. Согласно материалам, фигурантка в одном из паблик-чатов 1 февраля создала и распространила не соответствующую действительности информацию. В ней содержались ложные и порочащие сведения о должностном лице. Уголовное дело по данному факту возбуждено и расследовано управлением собственной безопасности Генпрокуратуры.
И также по инициативе прокуратуры телеграм-канал "Жодино Для Жизни Чат" признан экстремистским. Установлено, что с 8 октября минувшего года владельцы, администраторы и пользователи ресурса неоднократно размещали на нем экстремистские материалы. Решение суда направлено в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов.
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Публиковала в телеграм-чате ложную и порочащую информацию о генеральном прокуроре. В суд направлено уголовное дело о клевете. Обвиняемая - 47-летняя жительница...
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