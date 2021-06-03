Источник материала: БT

Система разрабатывалась в рамках ЕЭК. Это единый интерфейс поиска работы сразу по пяти странам. В каждой из них есть своя национальная система в сфере трудоустройства и занятости. А унифицированная система позволяет в одном интерфейсе осуществлять запрос во всех пяти компонентах. Ресурс полезен и нанимателям, и соискателям, - сказала начальник управления информационных технологий Минтруда Елена Кирейкова.

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