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Система поиска "Работа без границ" для стран ЕАЭС уже доступна в тестовом режиме
03.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСистема разрабатывалась в рамках ЕЭК. Это единый интерфейс поиска работы сразу по пяти странам. В каждой из них есть своя национальная система в сфере трудоустройства и занятости. А унифицированная система позволяет в одном интерфейсе осуществлять запрос во всех пяти компонентах. Ресурс полезен и нанимателям, и соискателям, - сказала начальник управления информационных технологий Минтруда Елена Кирейкова.
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Система разрабатывалась в рамках ЕЭК. Это единый интерфейс поиска работы сразу по пяти странам. В каждой из них есть своя национальная система в сфере...
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