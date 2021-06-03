Благородных оленей разводят в Пуховичском районе

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Поддержание природного баланса. В Пуховичском районе разводят благородных оленей. Копытных заселяют в вольеры, дают самкам вырастить малышей, а после этого выпускают на свободу. Стада заселяют в лесные массивы по всей стране. Олени живут в лесу и именно там находят себе пищу - листву деревьев, кустарников и более мелкую растительность. Подкармливают и в хозяйстве. В рационе - овес, овощи и минеральные добавки в виде солонцов.



Кадры видеосафари - у Ильи Цветкова.



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